03 Şubat 2021, Çarşamba

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Galatasaray'dan büyük kar! Son 3 sezonda...

Ocak 2018'de Galatasaray başkanlığına seçilen Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılılarda başkanlık görevini geride bırakalı 3 yıl oldu. Cimbom, bu süreçte transferde 10 milyon euro (yaklaşık 87 milyon TL) artıya geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 03.02.2021 00:08 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 06:21
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Galatasaray'dan büyük kar! Son 3 sezonda...

Ocak 2018'de G.Saray'a başkan seçilen Mustafa Cengiz şu ana kadar transferde, 10 milyon Euro kâr sağladı.

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Galatasaray'dan büyük kar! Son 3 sezonda...

Ndiaye ile başlayan satış süreci Gomis, Rodrigues, Ozan Kabak, Fernando ve Maicon'la devam etmişti.

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Galatasaray'dan büyük kar! Son 3 sezonda...

Son üç yılda Galatasaray'ın kasasına oyuncu satışından yaklaşık 60 milyon Euro girerken bu periyotta 42 milyon Euro'luk kiralama bedeli ve bonservis harcaması yapıldı.

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Galatasaray'dan büyük kar! Son 3 sezonda...

Sarı-kırmızılılar yeni transferleri Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonlarını kullanınca bu rakam 50 milyon Euro seviyesine ulaşacak.

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Galatasaray'dan büyük kar! Son 3 sezonda...

Galatasaray'da maaş bütçesinde de tasarrufa gidildi ve A takımın maliyeti 65'ten 40 milyon Euro'ya çekildi. (Sabah)

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