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Usta yazardan şok sözler! "Falcao'yu Galatasaray'da yiyecekler"
Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Taraftarlarının desteğiyle rakibini 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ligde 3 maç sonra galip geldi. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Andone (2) ve Babel'den gelirken, spor yazarları gol düellosuna dönen karşılaşmayı değerlendirdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.10.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 09:45
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