19 Ekim 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Usta yazardan şok sözler! "Falcao'yu Galatasaray'da yiyecekler"

Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Taraftarlarının desteğiyle rakibini 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ligde 3 maç sonra galip geldi. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Andone (2) ve Babel'den gelirken, spor yazarları gol düellosuna dönen karşılaşmayı değerlendirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.10.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 09:45
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Usta yazardan şok sözler! Falcao'yu Galatasaray'da yiyecekler

LEVENT TÜZEMEN - NİHAYET

Sivasspor kazanma adına hücumu düşünerek oynayınca keyifli, mücadele gücü yüksek, tempolu ve bol ataklı bir oyun izledik.

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Usta yazardan şok sözler! Falcao'yu Galatasaray'da yiyecekler

Fatih Terim, formaya aç oyuncuları ilk 11'e koyunca, sezon başından bu yana göremediğimiz çok koşan ve önde baskı kuran Galatasaray'a nihayet tanık olduk. Ömer Bayram, Babel, Andone sahanın her yerine adım attı. Buluştuğu topları olumlu kullanmaya özen gösteren Emre Mor'un kendisinin şut atacağı pozisyonda Babel'e, "Al golü at" diye pas vermesi akıl doluydu.

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Usta yazardan şok sözler! Falcao'yu Galatasaray'da yiyecekler

Ancak Babel'in şut atmadan önce Emre Mor'a "Al sen de at" dememesi ise egoistlikti. Sivas Mert Hakan'la Galatasaray'ı tehdit etti ama Muslera yine kurtarıcı oldu. Galatasaray'ın tempolu oyunu, rakibe baskı yapması taraftarı da çok mutlu etti. Olağanüstü bir gol atan, yaptırdığı penaltıyı gole çeviren Andone çalışkanlığıyla büyük alkış aldı.

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Usta yazardan şok sözler! Falcao'yu Galatasaray'da yiyecekler

Rumen golcünün sahanın her yerine koşması, topla rakibin üzerine gitmesi Sivas savunmasının dengesini bozdu. Hücuma sürekli destek veren Şener buna rağmen yenilen iki golde de büyük pozisyon hataları yaptı.

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Usta yazardan şok sözler! Falcao'yu Galatasaray'da yiyecekler

Savunmaya sık yardıma gelen Nzonzi orta alanda buluştuğu topları akıllı pasa dönüştürdü ve hata yapmadı. Ömer Bayram orta alanda enerji santrali gibi oynadı. Rakiple boğuştu, tekmeye kafa soktu, hücuma destek verdi. Terim savunmada pozisyon hatası yapan Ömer'i sol bekte artık oynatmamalı.

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