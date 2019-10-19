19 Ekim 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den Falcao'ya gönderme!

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırladı. Sarı-Kırmızılılar 3 puanı 3 golle alırken Florin Andone güzel oyununu 2 golle süsledi. Fatih Terim maç sonu verdiği röportajda Falcao için ilginç sözler kullandı. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 19.10.2019 09:53
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Fatih Terim'den Falcao'ya gönderme!

Galatasaray Süper Lig'de 3 hafta sonra hanesine 3 puan yazdırmayı başardı. Karşılaşma sonrası gerek Galatasaray gerekse Sivasspor cephesinden birçok isim maç sonu açıklamalarda bulundu.

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Fatih Terim'den Falcao'ya gönderme!

Özellikle Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim, maç sonunda ilginç açıklamalarda bulunurken sakatlığı süren Falcao'ya da ince bir göndermede bulundu.

İşte Galatasaray-Sivasspor maç sonu açıklamaları...

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Fatih Terim'den Falcao'ya gönderme!

Şener Özbayraklı: "Takıma katkı vermek önemli. Tecrübeli insanlarız, bireysellikten ziyade takım oyunu önemli, elimizden geleni yaptık. İnşallah iyi performansımız olmuştur, bizim söylememizle olmaz bu."

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Fatih Terim'den Falcao'ya gönderme!

"Biraz sıkıntı yaşadık, skoru koruyamadık ama bu bizim için önemliydi. Milli ara dönüşünde 3 puan almak genelde zordur ama bunu başardık, mutluyuz."

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Fatih Terim'den Falcao'ya gönderme!

Mecnun Odyakmaz: İkinci yarıdaki mücadeleden ötürü takımı ve teknik heyeti kutluyorum. Elimizden geleni yaptık ama olmadı.

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