19 Ekim 2019, Cumartesi
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Fatih Terim'den Falcao'ya gönderme!
Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırladı. Sarı-Kırmızılılar 3 puanı 3 golle alırken Florin Andone güzel oyununu 2 golle süsledi. Fatih Terim maç sonu verdiği röportajda Falcao için ilginç sözler kullandı. İşte o açıklamalar...
Giriş Tarihi: 19.10.2019 09:53
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