18 Ekim 2019, Cuma
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Falcao sözleri!
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Galatasaray, Sivasspor maçı ile birlikte zorlu bir periyoda girdi. Aslan, beş maçık fikstürde Süper Lig'de Beşiktaş ve Rizespor ile karşılaşacakken Şampiyonlar Ligi'nde iki kez Real Madrid ile oynayacak. Galatasaray'da bu maçlar öncesi Fatih Terim'den özel Falcao talimatı geldi...
Giriş Tarihi: 18.10.2019 23:44
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