18 Ekim 2019, Cuma

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Falcao sözleri!

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Galatasaray, Sivasspor maçı ile birlikte zorlu bir periyoda girdi. Aslan, beş maçık fikstürde Süper Lig'de Beşiktaş ve Rizespor ile karşılaşacakken Şampiyonlar Ligi'nde iki kez Real Madrid ile oynayacak. Galatasaray'da bu maçlar öncesi Fatih Terim'den özel Falcao talimatı geldi...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 23:44
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Falcao sözleri!

Galatasaray'da 5 maçlık kritik seri, Süper Lig'de bugün Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Falcao sözleri!

Bu maçın ardından, Şampiyonlar Ligi serüveni başlayacak. Aslan, 22 Ekim'de İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki seyri açısından bu maç da oldukça değerli.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Falcao sözleri!

Sarı-kırmızılılar 27 Ekim'de Beşiktaş'la, 1 Kasım'da ise Türk Telekom Stadı'nda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım'da bu kez Real Madrid'e konuk olacak ve 5 maçlık zorlu trafiği tamamlanacak.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Falcao sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir yandan Sivasspor maçını düşünürken salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile yapacakları mücadeleyi de aklından çıkartamıyor.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Falcao sözleri!

Başarılı çalıştırıcıyı dev maç için düşündüren en önemli konulardan birisi de aşil tendonundaki sakatlığı henüz tam olarak geçmeyen Radamel Falcao.

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