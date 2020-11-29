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Usta yazardan sert eleştiri! "Galatasaray'a verilen penaltı komedi"

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, Mbaye Diagne (3) ve Taylan Antalyalı'nın golleriyle maçı 4-0 kazandı. Bu karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip VAR incelemesi sonucunda ilk yarıda penaltı kazanırken, pozisyon tartışma konusu oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da, bu kararı değerlendirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 29.11.2020 10:32
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Usta yazardan sert eleştiri! Galatasaray'a verilen penaltı komedi

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısında ilk yarının son anlarında kazandığı penaltı gündem oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, sarı-kırmızılı takıma verilen penaltının komedi olduğunu belirtti.

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Usta yazardan sert eleştiri! Galatasaray'a verilen penaltı komedi

İşte o yazı:

Galatasaray beklenenin aksine Rizespor'u darmadağın etti. Sürklase etti, 7-8 gol bile rahat rahat bulabilirdi. Geçen haftalarda G.Saray özellikle ilk yarılar çok iyi oynuyor ama sonra sorun yaşıyordu. Dün gece öyle olmadı. Birinci dakikadan son dakikaya kadar tüm kontrolü eline aldı. Rakip gelemedi. Sadece ilk yarıda Skoda'nın kötü vuruşuyla kaçan golü var.

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Usta yazardan sert eleştiri! Galatasaray'a verilen penaltı komedi

Diagne özellikle ilk yarıda şanssızlık ve son vuruşu iyi yapamadığından dolayı art arda goller kaçırdı. Ta ki penaltıya kadar. Şüpheli bir penaltı ve ilk yarının son dakikasında Diagne hat-trick'e giden yoldaki ilk golünü attı. Taylan ve Feghouli hem ofansif hem de defansif organizasyonda çok etkiliydiler. Onlara iki Emre de ayak uydurunca Galatasaray'ın mükemmele yakın oyunu çıktı.

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Usta yazardan sert eleştiri! Galatasaray'a verilen penaltı komedi

Diagne kolay gibi görünen tuhaf goller atıyor. Basitleri kaçırıyor, zorları atıyor. Ama sonuçta dün gecenin kahramanı. Hem de üstelik haftalardır tartışılıyordu, dün gece moral kazandı.

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Usta yazardan sert eleştiri! Galatasaray'a verilen penaltı komedi

Kolay değil Rize son haftalarda çıkış yapan bir takım. G.Saray'ın bu kadar eksiği olacak, Rize deplasmanından hem çok iyi oyun hem de bol gollü bir galibiyetle dönecek. Hiç de kolay değil. Her takımın harcı da değil. Sonuçta Galatasaray, hastaları ve sakatlarıyla yoluna ve takibe devam ediyor. Rizespor çok şaşırttı. Böyle değillerdi ama dün gece sahada yoktular.

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