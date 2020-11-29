Usta yazardan sert eleştiri! "Galatasaray'a verilen penaltı komedi"

Kolay değil Rize son haftalarda çıkış yapan bir takım. G.Saray'ın bu kadar eksiği olacak, Rize deplasmanından hem çok iyi oyun hem de bol gollü bir galibiyetle dönecek. Hiç de kolay değil. Her takımın harcı da değil. Sonuçta Galatasaray, hastaları ve sakatlarıyla yoluna ve takibe devam ediyor. Rizespor çok şaşırttı. Böyle değillerdi ama dün gece sahada yoktular.



