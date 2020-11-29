Galatasaraylı yıldıza büyük övgü! "Maestro olarak görev yaptı"

Galatasaray ikinci yarıda da hükmetti. Oğulcan, Linnes ve Akbaba'nın ortaklaşa hazırladıkları pozisyonda Diagne ikinci golünü attı. Riskli bir penaltı atan Diagne güçsüz görünse de orta alana gelip pas duvarı oldu bazen de Rize savunmasına baskı yaptı. Hat-trick yapan Diagne'nin 3. golü ise akıl doluydu. Rize'nin sevdiği hızlı hücuma yönelik geniş alanları Galatasaray bırakmadı. Galatasaray kırılma maçını çok iyi oynayarak aldı.