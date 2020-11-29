29 Kasım 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaraylı yıldıza büyük övgü! "Maestro olarak görev yaptı"

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, Mbaye Diagne'nin hat-trick yaptığı maçta 4-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 29.11.2020 09:30
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Galatasaraylı yıldıza büyük övgü! Maestro olarak görev yaptı

LEVENT TÜZEMEN - KIRILMA MAÇIYDI

Başakşehirli Skrtel'in Denizlisporlu Mustafa Yumlu'nun kafasına attığı dirsek sonrası Ali Palabıyık'ın VAR'dan verdiği penaltı olmasaydı, Melnjak'ın Emre Akbaba'nın çenesine attığı dirsek VAR'dan penaltı çalınsaydı ortalık yangın yerine dönerdi.

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Galatasaraylı yıldıza büyük övgü! Maestro olarak görev yaptı

Terim'in, "Oyun ve oyuncu alışkanlığı önemli ama bunu yakalayamıyoruz" söyleminin ardından Kayseri maçının on birini sahaya sürmesi oyuncularına "Size güveniyorum" mesajıydı. İlk yarı coşkulu, tempolu, kazanma duygusunu öne çıkaran, topa hakim olan, etkili paslar yapan, müthiş pozisyonlar bulan ve yardımlaşmayı takım haline dönüştüren bir Galatasaray izledik. Çok sert oynayan Rize'ye pozisyon vermeyen Galatasaraylı oyuncular kaleci Gökhan'ı şut yağmuruna tuttu.

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Galatasaraylı yıldıza büyük övgü! Maestro olarak görev yaptı

Feghouli yine Galatasaray orkestrasının maestrosu olarak görev yaptı, etkili toplar kullandı, oyunun temposunu ve hücumun yönünü ayarladı. Emre Kılınç ile Oğulcan sürekli geriye gelip savunmaya katkı sağladı. Terim'in Feghouli'ye verdiği yeni görev Galatasaray'ın oyun tarzını değiştirebilir. Feghouli savunmanın önünde aldığı topları kullanmadan önce mutlaka çevre kontrolü yapıp boş arkadaşını arıyor. Taylan da koşu kalitesi ve fizik gücüyle katkı sağlıyor.

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Galatasaraylı yıldıza büyük övgü! Maestro olarak görev yaptı

Galatasaray ikinci yarıda da hükmetti. Oğulcan, Linnes ve Akbaba'nın ortaklaşa hazırladıkları pozisyonda Diagne ikinci golünü attı. Riskli bir penaltı atan Diagne güçsüz görünse de orta alana gelip pas duvarı oldu bazen de Rize savunmasına baskı yaptı. Hat-trick yapan Diagne'nin 3. golü ise akıl doluydu. Rize'nin sevdiği hızlı hücuma yönelik geniş alanları Galatasaray bırakmadı. Galatasaray kırılma maçını çok iyi oynayarak aldı.

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Galatasaraylı yıldıza büyük övgü! Maestro olarak görev yaptı

REHA KAPSAL - OYUN VE SÜREÇ

Galatasaray; Erzurumspor ve Ankaragücü galibiyetlerinde istenilen oyunu oynayamamış, yalnızca 3 puanla sahadan ayrılmasını bilmişti. Sivas deplasmanıyla başlayan hücum ritmi Kayserispor karşısında puan kaybetmesine rağmen çok iyi bir seviyeye gelmişti.

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