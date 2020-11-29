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Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının önüne geçen o ses! "Federasyondan aradılar"

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, Mbaye Diagne (3) ve Taylan Antalyalı'nın golleriyle maçı 4-0 kazandı. Bu karşılaşmanın bir anında "Federasyondan aradılar" cümlesi tartışma yarattı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 29.11.2020 10:49
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Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının önüne geçen o ses! Federasyondan aradılar

Süper Lig'de Galatasaray, son sezonlarda büyük kayıplar verdiği Çaykur Rizespor deplasmanından bu kez 4 gollü bir galibiyetle döndü.

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Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının önüne geçen o ses! Federasyondan aradılar

Daha önce Emre Akbaba ve Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı, Andone'nin ise bağlarının koptuğu Rize deplasmanına tedirgin çıkan sarı-kırmızılı takım 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

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Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının önüne geçen o ses! Federasyondan aradılar

Galatasaray'da maça, biri 45+2'de penaltıdan olmak üzere attığı 3 golle damga vuran isim Senegalli golcü Mbaye Diagne'ydi...

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Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının önüne geçen o ses! Federasyondan aradılar

Bu arada karşılaşmanın 17. dakikasında izleyicilerin dikkatini çeken bir an yaşandı. İşte detaylar...

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Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının önüne geçen o ses! Federasyondan aradılar

Sabah'ta yer alan habere göre mücadele oynanırken televizyona 4. hakem bölgesinde mikrofona "Federasyondan aradılar" cümlesi yansıdı. Devamı duyulmayan bu sözler sosyal medyada gündem oldu.

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