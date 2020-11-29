Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının önüne geçen o ses! "Federasyondan aradılar"

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, Mbaye Diagne (3) ve Taylan Antalyalı'nın golleriyle maçı 4-0 kazandı. Bu karşılaşmanın bir anında "Federasyondan aradılar" cümlesi tartışma yarattı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri