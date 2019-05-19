20 Mayıs 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

Galatasaray, Başakşehir'i mağlup etti, Türkiye adeta Sarı Kırmızı'ya büründü. İşte Karabük'ten Çankırı'ya, Kayseri'den İzmir'e Ardahan'a Edirne'ye Adiyaman'a tüm Türkiye'de Galatasaraylıların şampiyonluk sevinçleri...

Giriş Tarihi: 19.05.2019 23:45
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Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları
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Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları
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Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları
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Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları
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Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları
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