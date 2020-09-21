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Usta yazardan flaş sözler! "Galatasaray 10 kişi kalmalıydı"

Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadeleyi Radamel Falcao (p) ve Younes Belhanda'nın golleriyle maçı 2-0 kazandı ve 2 haftada 6 puan topladı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi ve Galatasaray'ın 10 kişi kalması gerektiğini savundu. İşte o yazı... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 21.09.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 09:59
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Usta yazardan flaş sözler! Galatasaray 10 kişi kalmalıydı

Galatasaray, dün gece özellikle ilk yarıda son şampiyon Başakşehir'i sahadan sildi. Bazı oyuncular, çok toparlamış.

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Usta yazardan flaş sözler! Galatasaray 10 kişi kalmalıydı

Örneğin Marcao… Çok iyi oynadı. Luyindama da maç eksikliğini giderince belki de Türkiye'nin en güçlü defans göbeği onlar olacak.

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Usta yazardan flaş sözler! Galatasaray 10 kişi kalmalıydı

Taylan dün gece sahanın yıldızı oldu. Ahtapot gibi. Çok güçlü, devamlılığı var, az da pozisyon hatası yapıyor.

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Usta yazardan flaş sözler! Galatasaray 10 kişi kalmalıydı

Belhanda, Feghouli iyiler. Hele hele Arda, fizik olarak hazır hale geldiğinde belki de bu seneye damgasını vuracak.

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Usta yazardan flaş sözler! Galatasaray 10 kişi kalmalıydı

Aslında G.Saray, pandemi öncesinde de çok iyi duruma gelmişti ama salgın onları bitirdi… Bugün oynanacak F.Bahçe maçını seyrettikten sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; şu an Türkiye'nin en hazırı ve kadro kalitesi en genişi G.Saray!

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