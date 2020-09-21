Spor yazarları Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - GALATASARAY'IN ŞANSI

Güzel bir maç oldu. İki tarafın da hataları vardı, daha az hata yapan kazandı. Bazen hatayı fazla yaparsınız, şans yardım eder kazanırsınız. Dün gece öyle olmadı. İki takımın da kadrosu belli oyunculardan kurulu yani belli oyun sistemleri var, çok fazla yeni oyuncu yok, birbirlerini tanıyan isimler. Zaten şu iki haftaya baktığımızda kimler şampiyonluğa oynar dediğimizde şu görüntülere göre Galatasaray, Fener, Başakşehir'i sayabiliriz. Galatasaray'ın diğerlerine göre bir avantajı var; hazır iki tane santrfor var. Şu anda diğerlerinde bu yok.