Usta yazardan flaş Galatasaray yorumu! "Kabus gibi bir sezona tanıklık edilir"

"İKİ İSMİN TAHTINA EN YAKIN KİŞİ OKAN BURUK"

İki ismin tahtına, yakın gelecekte oturmak üzere en yakın pozisyondaki kişi ise; Okan Buruk. Kulaklarında Şampiyonlar Ligi şarkısı 24 saat çınlayan Buruk, lig şampiyonluğunun yine güçlü adayı olacak. "Efsane camia" formatından sıyrılan ve ezber bozan Trabzonspor ise geçen sezonki hikayesini, omurgasını güçlendirerek bir yıl gecikmeli şekilde mutlu sonla bitirecek potansiyele sahip...