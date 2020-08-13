13 Ağustos 2020, Perşembe

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Usta yazardan flaş Galatasaray yorumu! "Kabus gibi bir sezona tanıklık edilir"

Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz, 4 büyüklerin gelecek sezonki şanslarını değerlendirdi. Korkmaz, Galatasaray hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı ve 4 büyükler hakkındaki değerlendirmeler...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 10:52
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Usta yazardan flaş Galatasaray yorumu! Kabus gibi bir sezona tanıklık edilir

SERKAN KORKMAZ - ZAMAN İLERLİYOR

Sergen Yalçın Beşiktaş'taki ilk hakkını son derece iyi kullandı ve zaten yüksek olan kredisine en az bir sezonluk "rahatlık" sağladı. Fenerbahçe'de ise Emre Belözoğlu rüzgârı esiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Usta yazardan flaş Galatasaray yorumu! Kabus gibi bir sezona tanıklık edilir

Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük futbolcu performanslarından birisi olan Belözoğlu, futbol kariyerinde yepyeni bir heyecana adım atmış durumda. Emre, son derece enteresan bir hikayesi olan sezonun son bölümünde, "sportif direktör" rolüne soyunduğu anlarda kafalarda soru işaretleri bıraktı.

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Usta yazardan flaş Galatasaray yorumu! Kabus gibi bir sezona tanıklık edilir

Belözoğlu, yine de azımsanmayacak bir krediyle Fenerbahçe'nin "futbol aklı" olarak tam yetkili konumda. Yeni hoca Erol Bulut'la birlikte sergileyecekleri uyum, sezonun Fenerbahçe açısından kaderini tayin edecek.

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Usta yazardan flaş Galatasaray yorumu! Kabus gibi bir sezona tanıklık edilir

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor'un başındaysa Eddie Newton olacak. Şenol Güneş ismi Trabzon için en az Fatih Terim'in Galatasaraylılar açısından sahip olduğu değere sahip. Aktif kariyerleri devam ederken isimlerine açılan tesislerde üst düzey spor müsabakaları oynanan bu iki efsanenin Türk futbolunda henüz muadilleri yok.

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Usta yazardan flaş Galatasaray yorumu! Kabus gibi bir sezona tanıklık edilir

"İKİ İSMİN TAHTINA EN YAKIN KİŞİ OKAN BURUK"

İki ismin tahtına, yakın gelecekte oturmak üzere en yakın pozisyondaki kişi ise; Okan Buruk. Kulaklarında Şampiyonlar Ligi şarkısı 24 saat çınlayan Buruk, lig şampiyonluğunun yine güçlü adayı olacak. "Efsane camia" formatından sıyrılan ve ezber bozan Trabzonspor ise geçen sezonki hikayesini, omurgasını güçlendirerek bir yıl gecikmeli şekilde mutlu sonla bitirecek potansiyele sahip...

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