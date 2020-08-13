13 Ağustos 2020, Perşembe

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Arda Turan itiraf etti! Çarpıcı açıklamalar...

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Arda Turan, İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona'da kariyerini sürdürmüş sonrasında Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu. 9 yıl aradan sonra yuvaya geri dönen tecrübeli futbolcu, birçok konuda samimi itiraflarda bulundu. İşte o röportaj...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 14:19
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Arda Turan itiraf etti! Çarpıcı açıklamalar...

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Arda Turan, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda önemli itiraflarda bulundu.

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Arda Turan itiraf etti! Çarpıcı açıklamalar...

Hoca, ekranlar önünde 'Arda'yı istiyorum, herkes ikinci bir şansı hak eder.' dedikten sonra ben tamamiyle transfer konusunu kapattım. O günden, bugüne kadar gelen tüm transfer tekliflerini hiç düşünmeden reddettim.

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Arda Turan itiraf etti! Çarpıcı açıklamalar...

Konu çok basitti. Hoca, benim için böyle bir şey diyorsa, ben sonuna kadar hocanın yanında dururdum. İlk önce Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum. Hayatımdaki bütün duyguları bana yaşattı ve beni hep iyi, özel hissettirdi. Bu transfer döneminde de kendimi yine özel hissetmemi sağladığı için ona çok teşekkür ederim.

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Arda Turan itiraf etti! Çarpıcı açıklamalar...

Galatasaray beni çağırırsa giderim, çağırmazsa tribün orada.' Bu, benim için her zaman böyleydi. Konu çok basit. Ben, Galatasaraylıyım. O yüzden, duygularımın tamamı, her Galatasaraylı'nın nasılsa, benimkiler de öyle.

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Arda Turan itiraf etti! Çarpıcı açıklamalar...

TRANSFER DEVRE ARASINDA NEDEN OLMADI?
Galatasaray, hiyerarşisi çok ayrı olan, kendine has özellikleri olan bir camiadır. Başkan da tabii ki en başta, kulübün en değerli isimlerinden bir tanesidir, yönetim kurulu da öyle. Yönetim kurulu açıkladı. 'Biz, böyle uygun gördük.' dedi. O günden, bugüne kadar da hiçbir olumsuz veya kırgınlık belirtisi olan bir açıklamam olamaz, öyle bir durum da söz konusu değildi. Galatasaray Başkanı'ndan, yönetiminden gelen her şey bizim başımızın, gözümüzün üstüne...

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