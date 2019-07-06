Usta gazeteci açıkladı! Fatih Terim ve Arda Turan...

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray ve Fenerbahçe'deki son transfer gelişmelerini yorumladı. Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Max Kruse ve Arda Turan isimleri hakkında konuşan Tüzemen ayrıca kulüplerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmayı ve yeni MHK yönetimini de değerlendirdi. Fatih Terim ile Arda Turan konusuyla ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüzemen, olay sözler kullandı. İşte Levent Tüzemen'in sözleri...