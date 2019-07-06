06 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte bonservis bedeli

Sezonu çifte kupayla tamamlayan ve gelecek sezon mücadele edeceği üç kulvarda da başarı hedefleyen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Baştan Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda ilk ayrılık gerçekleşiyor. İşte yıldız futbolcunun yeni takımı ve bonservis bedeli...

Giriş Tarihi: 06.07.2019 17:36 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 17:43
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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte bonservis bedeli

Transfer için girişimlerini hızlandıran Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor...

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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte bonservis bedeli

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve şimdiden 5 transferi bitiren sarı-kırmızılılar, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte bonservis bedeli

Banega ve Aboubakar transferlerinde de mutlu sona ulaşmayı isteyen Cimbom, transfere kaynak yaratmak için oyuncu satmak zorunda.

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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte bonservis bedeli

Piyasa değeri yüksek olan oyuncularını uygun teklif gelmesi halinde elinden çıkaracak olan Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti.

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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte bonservis bedeli

Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Fernando, takımdan ayrılıyor.

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