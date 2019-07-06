Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte bonservis bedeli

Sezonu çifte kupayla tamamlayan ve gelecek sezon mücadele edeceği üç kulvarda da başarı hedefleyen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Baştan Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda ilk ayrılık gerçekleşiyor. İşte yıldız futbolcunun yeni takımı ve bonservis bedeli...

Giriş Tarihi: 06.07.2019 17:36 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 17:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





