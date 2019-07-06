06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Galatasaray Banega transferini bitiriyor! Geliş tarihi...
Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte takviye çalışmalarını hızlandıran ve transfer bombalarını peş peşe patlatan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği Ever Banega transferinde mutlu sona çok yakın... Galatasaray'a imza atmak için gün sayan Arjantinli yıldızın İstanbul'a geliş tarihinin belli olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.07.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 17:01
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