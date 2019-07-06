06 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray Banega transferini bitiriyor! Geliş tarihi...

Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte takviye çalışmalarını hızlandıran ve transfer bombalarını peş peşe patlatan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği Ever Banega transferinde mutlu sona çok yakın... Galatasaray'a imza atmak için gün sayan Arjantinli yıldızın İstanbul'a geliş tarihinin belli olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.07.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 17:01
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Galatasaray Banega transferini bitiriyor! Geliş tarihi...

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

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Galatasaray Banega transferini bitiriyor! Geliş tarihi...

Geçen sene transferde geç kalındığı için eleştirilen yönetim, bu sezon 5 transferi birden açıklayarak yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

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Galatasaray Banega transferini bitiriyor! Geliş tarihi...

Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılarda transferin 1 numaralı hedefi Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega...

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Galatasaray Banega transferini bitiriyor! Geliş tarihi...

Galatasaray'ın bu sezon transferdeki en kritik hamlesi olması beklenen Ever Banega'da son dakika...

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Galatasaray Banega transferini bitiriyor! Geliş tarihi...

Sevilla'nın sportif direktörü Monchi, her ne kadar Banega'nın piyasasını yükseltmeye çalışsa da Galatasaray'ın son teklifiyle bonservis pazarlığındaki farkı 1 milyon Euro'ya kadar indirdiği öğrenildi. Taraflar anlaşırsa, Arjantinli imzaya hazır.

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