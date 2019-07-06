Galatasaray Banega transferini bitiriyor! Geliş tarihi...

Sevilla'nın sportif direktörü Monchi, her ne kadar Banega'nın piyasasını yükseltmeye çalışsa da Galatasaray'ın son teklifiyle bonservis pazarlığındaki farkı 1 milyon Euro'ya kadar indirdiği öğrenildi. Taraflar anlaşırsa, Arjantinli imzaya hazır.