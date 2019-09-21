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Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe derbi sözleri
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, geçmişten günümüze damga vuran derbi sözleri derlendi...
Giriş Tarihi: 21.09.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 11:38
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