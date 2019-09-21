21 Eylül 2019, Cumartesi

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Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe derbi sözleri

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, geçmişten günümüze damga vuran derbi sözleri derlendi...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 11:16
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Unutulmaz derbi sözleri

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yaklaşırken, derbi hakkında söylenen unutulmaz sözler paylaşılmaya başlandı.

İşte dev derbi için söylenen birbirinden ilginç sözler...

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Unutulmaz derbi sözleri

Mondragon: 'Birisi bana 'şampiyon olmayacaksın ama F.Bahçe'yi deplasmanda yeneceksin' dese 'tamam' derim'

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Unutulmaz derbi sözleri

Hasan Şaş: 'Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmek için her şeyi yaptık. Mondragon, bir sürü mum yaktı; yine olmadı. Bülent Tulun'a; Abi bu soyunma odasını yakacak ama yine yeniliyoruz' demiştim.

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Unutulmaz derbi sözleri

Ahmet Çakar: 'Mancini 10 kişi kalan rakibine karşı oyuncularına 'yerde yat' diyorsa bu ülkenin en büyüğü Fenerbahçe'dir'

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Unutulmaz derbi sözleri

Hakan Ünsal: 'Yıllardır Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetler nasıl bir psikoloji oluşturduysa G.Saraylılarda; kazandıklarına inanmakta güçlük çekiyorlardı.'

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