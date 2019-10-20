20 Ekim 2019, Pazar
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Ünlü yorumcudan olay sözler! "Falcao Ramos'un kucağına atılmaz"
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ağırlaıdğı Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, hem Galatasaray - Sivasspor hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Real Madrid maçlarını değerlendirdi. Dilmen, Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ile ilgili olay ifadeler kullandı. İşte o sözler...
Giriş Tarihi: 20.10.2019 12:19
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