Ünlü yorumcudan olay sözler! "Falcao Ramos'un kucağına atılmaz"

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ağırlaıdğı Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, hem Galatasaray - Sivasspor hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Real Madrid maçlarını değerlendirdi. Dilmen, Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ile ilgili olay ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 20.10.2019 12:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





