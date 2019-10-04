04 Ekim 2019, Cuma
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Ünlü teknik adamdan şok sözler! "Galatasaray vasat bir takım"
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında konuk ettiği Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldu. Türk Telekom Stadı'nda oynanan kritik mücadele Fransız basınında da geniş yankı bulurken, dünyaca ünlü teknik adam, Galatasaray'a dair sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak ifadeler kullandı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 04.10.2019 14:54 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 14:57
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