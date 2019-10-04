04 Ekim 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Ünlü teknik adamdan şok sözler! "Galatasaray vasat bir takım"

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında konuk ettiği Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldu. Türk Telekom Stadı'nda oynanan kritik mücadele Fransız basınında da geniş yankı bulurken, dünyaca ünlü teknik adam, Galatasaray'a dair sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak ifadeler kullandı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 04.10.2019 14:54 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 14:57
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Ünlü teknik adamdan şok sözler! Galatasaray vasat bir takım

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Club Brugge, Paris Saint-Germain ve Real Madrid ile mücadele ettiği A Grubu'ndaki ikinci maçında Türk Telekom Stadı'nda Fransız devini konuk etti.

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Ünlü teknik adamdan şok sözler! Galatasaray vasat bir takım

Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin 52. dakikada attığı gole engele olamadı ve sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

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Ünlü teknik adamdan şok sözler! Galatasaray vasat bir takım

Cimbom'un sahadan yenik ayrılmasına rağmen oynadığı futbol başta sarı-kırmızılı taraftarlar olmak üzere spor camiasının takdirini kazandı.

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Ünlü teknik adamdan şok sözler! Galatasaray vasat bir takım

Özellikle Seri, Muslera, Luyindama ve Donk'un sergilediği performanslar büyük beğeni topladı.

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Ünlü teknik adamdan şok sözler! Galatasaray vasat bir takım

Galatasaraylı taraftarlar maç sonunda mücadelenin büyük bir bölümünde PSG'ye karşı üstün bir oyun sergileyen futbolcuları tribüne çağırarak tezahüratlarını sürdürdü.

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