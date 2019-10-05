05 Ekim 2019, Cumartesi
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İşte Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinin ilk 11'leri
Galatasaray galibiyet peşinde... Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşı karşıya gelen ve güçlü rakibini sıkıştırsa da sonuca gidemeyen sarıkırmızılı ekip, bugün Gençlerbirliği maçıyla yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, bugün Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Sarı-kırmızılıların kafilesinde üç önemli eksik var. Karşılaşma öncesi merakla beklenen mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu.
Giriş Tarihi: 05.10.2019 02:09
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