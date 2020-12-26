Ünlü menajer D'Avila'dan Galatasaray'a sürpriz isim!

Lige kötü bir giriş yapsa da yaptığı çıkışla yeniden zirveye ortak olan Galatasaray'da yönetim transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takıma menajer D'Avila aracılığı ile sürpriz bir isim önerildi. İşte ayrıntılar...