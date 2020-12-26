26 Aralık 2020, Cumartesi

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Ünlü menajer D'Avila'dan Galatasaray'a sürpriz isim!

Lige kötü bir giriş yapsa da yaptığı çıkışla yeniden zirveye ortak olan Galatasaray'da yönetim transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takıma menajer D'Avila aracılığı ile sürpriz bir isim önerildi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 09:16
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Ünlü menajer D'Avila'dan Galatasaray'a sürpriz isim!

Süper Lig'de bu sezon zirve iddiasını sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu genişletmek istiyor.

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Ünlü menajer D'Avila'dan Galatasaray'a sürpriz isim!

Ligin ilk yarısında sakatlıklar ve corona virüsü nedeniyle zaman zaman oyuncu portföyü daralan sarı-kırmızılılar, ocak ayında bu duruma önlem alacak.

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Ünlü menajer D'Avila'dan Galatasaray'a sürpriz isim!

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'a, sürpriz bir isim önerildi.

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Ünlü menajer D'Avila'dan Galatasaray'a sürpriz isim!

Onyekuru'nun da menajerliğini yapan William D'Avila'nın, Gent'te forma giyen ve temsilciliğini yaptığı Anderson Niangbo'yu sarı-kırmızılı yönetime söylediği kaydedildi.

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Ünlü menajer D'Avila'dan Galatasaray'a sürpriz isim!

21 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu bu sezon 16 maça çıkarken 1 gol attı.

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