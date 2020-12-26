26 Aralık 2020, Cumartesi

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Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den kötü haber! Teklif yapıldı anlaşma yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a, kötü haber geldi. Mısır'ın 'yeni Salah'ı olarak lanse edilen isme teklif yapıldı. İşte genç futbolcunun anlaşmaya yakın olduğu kulüp...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:23
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Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den kötü haber! Teklif yapıldı anlaşma yakın

Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, ligin ikinci yarısında alternatifli bir kadroyla mücadele etmek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den kötü haber! Teklif yapıldı anlaşma yakın

Covid-19 ve çok maç yapmanın getirdiği sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı bir ilk yarı geçiren Aslan, ikinci yarıyı sağlama almayı hedefliyor.

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Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den kötü haber! Teklif yapıldı anlaşma yakın

Teknik direktör Fatih Terim'in belirlediği oyuncular için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a, o isimden kötü haber geldi. İşte detaylar...

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Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den kötü haber! Teklif yapıldı anlaşma yakın

Mısır basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın da transfer listesine aldığı ve ülkede 'Yeni Salah' olarak lanse edilen forvet oyuncusu Mostafa Mohamed'in yeni adresi netleşiyor.

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Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den kötü haber! Teklif yapıldı anlaşma yakın

Sarı-kırmızılı takımın yanı sıra Vallecano, Braga ve Nantes'ın da listesinde bulunan Zamalek'li 23 yaşındaki oyuncu için teklif getiren son takım Saint-Etienne oldu.

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