26 Aralık 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan forvet harekatı! 26 maçta 28 gol, 11 asist

Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala, transferde gaza basan Galatasaray, golcü transferi yapmak istiyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekip 26 maçta 28 gol, 11 asist yapan futbolcuyu gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberleri

Giriş Tarihi: 26.12.2020 00:46 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 06:17
ABONE OL
  • 1
  • 9
Galatasaray'dan forvet harekatı! 26 maçta 28 gol, 11 asist

Falcao'nun sık sık sakatlanması, Diagne'nin yetersiz performansı sarı- kırmızılıları golcü arayışına itmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Galatasaray'dan forvet harekatı! 26 maçta 28 gol, 11 asist

Teknik Direktör Fatih Terim'in de işaret ettiği forvet transferinde rota kuzeye çevrildi. Galatasaray, Norveç liginde fırtınalar kopartan Kasper Junker'e yöneldi.

  • 3
  • 9
Galatasaray'dan forvet harekatı! 26 maçta 28 gol, 11 asist

Bodo/Glimt forması giyen 26 yaşındaki Danimarkalı golcü için temaslar kuruldu. Geçtiğimiz günlerde Trabzon ile de anılan Junker'e başka Türk takımlarının talip olduğu da kulübü tarafından açıklanmıştı.

  • 4
  • 9
Galatasaray'dan forvet harekatı! 26 maçta 28 gol, 11 asist

NECATİ ATEŞ İZLEDİ
Ocak 2020'de ülkesinin Horsens kulübünden 600 bin euro'ya Norveç ekibi Bodo'ya geçen Junker'i, Necati Ateş ve Ümit Davala'nın izlediği de ortaya çıktı.

  • 5
  • 9
Galatasaray'dan forvet harekatı! 26 maçta 28 gol, 11 asist

Scout ekibinin tavsiyesiyle masaya gelen Junker'i iki antrenörün de beğendiği ve onay verdiği kaydedildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör