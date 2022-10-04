Ünlü isim açıkladı! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Sarı kırmızılılar, ilk 8 haftada 5 galibiyet elde etti. Cimbom, 5 galibiyetin yanı sıra 2 beraberlik aldı. Ayrıca 1 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Aslan, böylelikle 8 hafta sonunda 17 puana ulaşmış oldu. Sezon başında dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan sarı kırmızılılarda, bu sezon tek hedef şampiyonluk ipini göğüslemek. Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettirmişti. Sezon başında büyük bir değişime giden Cimbom, flaş yıldızları Türkiye'ye getirdi. Dursun Özbek ve yönetimi; Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü futbolcuları takıma kazandırdı. Sarı kırmızılıların yapmış olduğu bu transferler Avrupa piyasasında da geniş yankı uyandırdı. Galatasaray'ın, kadrosuna katmış olduğu bu isimler sonrası, birçok yıldız futbolcunun da gelecek dönemlerde sarı kırmızılı takıma dahil olması kolaylaştı. Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda, ocak ayı ve sezon sonu için transfer çalışmaları başladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un, yapılan hamlelerden memnun kalsa da ocak ayı ve sezon sonunda belli başlı bölgelere transfer istediği öğrenildi. Birçok mevkide eli rahat olan başarılı çalıştırıcının, takımda gözlemlediği zayıf bölgelere de transfer yapılmasını talep ettiği aktarıldı. Bu konuda Okan Buruk'un görüşüne olumlu yanıt veren yönetim, ocak ayında bir sol bek takviyesi yapmayı planlıyor. Ancak Galatasaray'da transfer yalnızca sol bek bölgesiyle sınırlı kalmayacak. Sarı kırmızılıların sezon sonundaki transfer harekatıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yönetimin dünyaca ünlü bir yıldız için devreye girdiği belirtildi. Bu transfer için dünyaca ünlü futbolcunun menajeriyle görüşmelere başlandığı aktarıldı. İŞTE G.SARAY'IN GÜNDEMİNE ALDIĞI O YILDIZ! Galatasaray'ın, Portekiz Ligi takımlarından Porto'da forma giyen Mehdi Taremi'yi kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan'ın vermiş olduğu habere göre, sarı kırmızılı yönetimin, bu transferde Porto ile olan ikili ilişkilerini kullanmayı hedeflediği belirtildi. Bu doğrultuda, İranlı yıldızın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi. Porto ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek 30 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunda kadroya katılması planlanıyor. Cimbom'un yine de Dünya Kupası'ndan sonra transferi ocak ayında bitirmek için nabız yoklayacağı aktarıldı. 1.87 boyundaki forvetin adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmıştı. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un, yaz transfer döneminde İranlı yıldızı çok istediği vurgulanmıştı. Mehdi Taremi, bu sezon Porto formasıyla 10 maça çıktı. Taremi, 10 karşılaşmada 7 gol attı. Ayrıca 4 de asist kaydetti. Deneyimli santrfor, ülke milli takımında ise 60 müsabakaya çıktı. Taremi, 60 maçta 27 gol attı. Taremi'nin güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Taremi kariyerinde, Iranjavan FC, Shahin Bushehr, Al-Gharafa SC, Persepolis ve Rio Ave FC gibi ekiplerde de forma giymişti. Geçen sezon da başarılı bir performans sergileyen Taremi, 48 karşılaşmada 26 gol ve 17 asistle oynamıştı.