Anasayfa Galeri Ünlü isim açıkladı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı
Ünlü isim açıkladı! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı

Ünlü isim açıkladı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Yaz transfer döneminde dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, ocak ayı ve sezon sonu için de çalışmalara başladı. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Cimbom, flaş isimleri transfer etmişti. Yaptığı hamlelerle Avrupa basınında geniş yankı uyandıran Aslan, transfer bombalarına devam edecek. Galatasaray'ın, sezon sonu için yıldız bir futbolcuyu gündemine aldığı ve menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 04.10.2022- 09:51 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022- 10:44
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