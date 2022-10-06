GALATASARAY HABERLERİ | Zamlı sözleşmeyi kaptı! İşte Boey’in istediği rakam

Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesine 300 bin Euro zam yaptı. Sarı-kırmızılılar iç transferde ikinci imzayı Sacha Boey'ye attırmak üzere. Sağ bek, sezon başında kadro dışı bırakılmış ve hazırlık kampına götürülmemişti. Ancak Fransız oyuncu yeni sezona hızlı başlamış, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezi olmuştu. Sarı-kırmızılılar 22 yaşındaki oyuncu ile bir ay önce görüşmelere başladı. Sabah'ın haberine göre Cimbom 2 milyon Euro'dan kapıyı açan 22 yaşındaki bekin sıkı pazarlıklar sonucunda 1 milyon Euro'ya inmesini sağladı. Tarafların 900 bin Euro seviyesinde el sıkışması bekleniyor. FRANSA İÇİN KAMERUN'U REDDETTİ Sacha Boey'yi ara zam yaparak performansını ödüllendirecek yönetim, 2000 doğumlu oyuncudan önemli gelir hedefliyor. Yaz transfer döneminde İtalya'dan 4 milyon Euro'luk teklif getiren sağ beke 10 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor. 1.1 milyon Euro bonservis karşılığında Galatasaray'a gelen Boey, 480 bin Euro yıllık ücreti ile takımın en düşük maliyetli yabancı ismi konumunda. Sözleşmesini yenileyerek 900 bin Euro kazanacak genç oyuncu, Kamerun'dan aldığı milli takım davetini doğduğu yer olan Fransa Milli Takımı'nı düşünerek geri çevirmişti. Fransız sağ bek bu sezon 8 maçta süre aldı. Oynadığı mücadelelerde takımının en iyi isimlerinden birisi olan Boey, arkadaşlarına 1 asist üretti. Boey 8 maçın tamamında 90 dakika süre aldı. Fransız bekin piyasa değeri 4 milyon euro.