Anasayfa Galeri GALATASARAY HABERLERİ | Zamlı sözleşmeyi kaptı! İşte Boey'in istediği rakam
GALATASARAY HABERLERİ | Zamlı sözleşmeyi kaptı! İşte Boey’in istediği rakam

GALATASARAY HABERLERİ | Zamlı sözleşmeyi kaptı! İşte Boey'in istediği rakam

Sezon başında kadro dışı bırakılan Sacha Boey, yeni sözleşme imzalamak üzere. Okan Buruk'un vazgeçilmezi konumunda bulunan Fransız oyuncu ile el sıkışmak isteyen Galatasaray, sıkı pazarlıklara devam ediyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 06.10.2022- 06:19
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