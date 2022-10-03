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Galatasaray’da Muslera dönemi kapanıyor! İşte yerine gelecek kaleci

Galatasaray’da Muslera dönemi kapanıyor! İşte yerine gelecek kaleci

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar şimdiden gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı... Konuyla ilgili olarak İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'da yeni sezondan itibaren Fernando Muslera ile yolların ayrılacağı ve yerine farklı bir isimle devam edeceği ifade edildi. İşte sarı-kırmızılı ekipte Muslera'nın yerine düşünülen kaleci... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Yayın Tarihi: 03.10.2022- 10:02 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022- 10:05
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Galatasaray’da Muslera dönemi kapanıyor! İşte yerine gelecek kaleci

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

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