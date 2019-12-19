20 Aralık 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Tuzlaspor cephesinden Fernando Muslera'ya şok sözler!

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanan olaylı Tuzlaspor - Galatasaray maçının yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılılar sahasında 2-0 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda 4-0 mağlup ettiği Tuzlaspor maçının ardından saha içerisi bir anda karışmıştı. Galatasaray Kulübü maç sonrası sert bir açıklama yayınlarken, Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç'ın hedefindeyse Muslera vardı. İşte Kılıç'ın Uruguaylı file bekçisi ile ilgili çarpıcı sözleri...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 13:56
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Tuzlaspor cephesinden Fernando Muslera'ya şok sözler!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 32 turunda elenen Tuzlaspor cephesinde Galatasaray isyanı sürüyor...

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Tuzlaspor cephesinden Fernando Muslera'ya şok sözler!

Olaylı karşılaşmanın ardından ilk olarak Galatasaray cephesinden bir açıklama gelmişti.

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Tuzlaspor cephesinden Fernando Muslera'ya şok sözler!

CANAVARLARI UZAKLAŞTIRIN
Galatasaray Kulübü, Tuzla maçından sonra yaşanan olaylarla ilgili sert bir açıklama yaparken TFF'yi göreve çağırmıştı;

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Tuzlaspor cephesinden Fernando Muslera'ya şok sözler!

"Karşılaşma sonrası yaşananların, aldığı galibiyeti sindirememenin çok dışında, bilinçli ve organize olarak yaratılmaya çalışılan bir algı olması üzüntü vericidir.

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Tuzlaspor cephesinden Fernando Muslera'ya şok sözler!

Canımızı en çok acıtan Hande Sümertaş'a yapılan çirkin saldırıdır. Bir spor sahasında bile kadına fiziki saldırıda bulunacak kadar canavarlaşanlar, spor ortamından derhal uzaklaştırılmalıdırlar.

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