20 Aralık 2019, Cuma
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Tuzlaspor cephesinden Fernando Muslera'ya şok sözler!
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanan olaylı Tuzlaspor - Galatasaray maçının yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılılar sahasında 2-0 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda 4-0 mağlup ettiği Tuzlaspor maçının ardından saha içerisi bir anda karışmıştı. Galatasaray Kulübü maç sonrası sert bir açıklama yayınlarken, Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç'ın hedefindeyse Muslera vardı. İşte Kılıç'ın Uruguaylı file bekçisi ile ilgili çarpıcı sözleri...
Giriş Tarihi: 19.12.2019 13:56
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