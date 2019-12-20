20 Aralık 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray bombayı patlatıyor! Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha...

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlanırken, Fransız basınından bomba bir iddia geldi. Sarı-kırmızılı ekibin, yıldız futbolcu Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcadığı dile getirildi. Galatasaray'ın Ben Arfa'ya yaptığı teklif...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 01:17 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 01:22
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Galatasaray bombayı patlatıyor! Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha...

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da inişli çıkışlı grafik sürüyor.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha...

Süper Lig'de Ankaragücü beraberliğiyle büyük yara alan sarı-kırmızılı ekip, Tuzla galibiyetiyle moral tazeledi.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha...

Ancak alınan iyi sonuca rağmen takımda bazı oyuncuların performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim'in devre arasında kadroda büyük değişikliğe gitmesi bekleniyor.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha...

Özellikle sezon başında yapılan transferlerin çoğundan memnun kalmayan Terim'in isteği üzerine transfer çalışmaları bir süredir hız kazandı.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha...

Devre arasında hareketli bir dönem geçirmesi beklenilen Galatasaray'ın bir dönem yoğun çaba harcadığı Hatem Ben Arfa'yı tekrardan gündeme aldığı iddia edildi.

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