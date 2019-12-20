Galatasaray bombayı patlatıyor! Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha...

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlanırken, Fransız basınından bomba bir iddia geldi. Sarı-kırmızılı ekibin, yıldız futbolcu Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcadığı dile getirildi. Galatasaray'ın Ben Arfa'ya yaptığı teklif...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 01:17 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 01:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





