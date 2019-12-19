İşte Tuzlaspor - Galatasaray maçının temsilci raporu! Gökhan Çıra ile Muslera...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Tuzlaspor'u 4-0 yenmişti. Skordan çok maç sonu çıkan olaylar konuşulan karşılaşmadan sonra gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Mücadelede görevli TFF temsilcileri Durmuş Cansever ve Celalettin Yavuz'un karşılaşmayla ilgili raporları TFF'ye ulaştı. Peki Muslera iddia edildiği gibi Gökhan Çıra'ya yumruk attı mı? Gökhan ne hareket yaptı? Terim'in tepkisi ne oldu? İşte tüm detaylar...