20 Aralık 2019, Cuma

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İşte Tuzlaspor - Galatasaray maçının temsilci raporu! Gökhan Çıra ile Muslera...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Tuzlaspor'u 4-0 yenmişti. Skordan çok maç sonu çıkan olaylar konuşulan karşılaşmadan sonra gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Mücadelede görevli TFF temsilcileri Durmuş Cansever ve Celalettin Yavuz'un karşılaşmayla ilgili raporları TFF'ye ulaştı. Peki Muslera iddia edildiği gibi Gökhan Çıra'ya yumruk attı mı? Gökhan ne hareket yaptı? Terim'in tepkisi ne oldu? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 12:10
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İşte Tuzlaspor - Galatasaray maçının temsilci raporu! Gökhan Çıra ile Muslera...

Galatasaray altyapısında yetişen Gökhan Çıra, takımı Tuzlaspor'un 2-0 kazandığı ilk maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki çekmiş; 4-0'lık rövanş sonrası sahanın karışmasıyla birlikte hedef gösterilmişti.

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İşte Tuzlaspor - Galatasaray maçının temsilci raporu! Gökhan Çıra ile Muslera...

Maçın ardından ise Muslera, Gökhan Çıra'nın yanına gidip, 'Galatasaray-Tuzlaspor: 0-2' diye yazıp fotoğraflı paylaşım yapan futbolcuya "Saygılı ol" diye çıkışmıştı.

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İşte Tuzlaspor - Galatasaray maçının temsilci raporu! Gökhan Çıra ile Muslera...

İkilinin yaşadığı bu diyalog sahanın karışmasına neden olurken soyunma odası koridorlarında yumruklaşmalar yaşandı. Bunun üzerine iki takımın diğer oyuncuları arasında arbede yaşanmıştı.

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İşte Tuzlaspor - Galatasaray maçının temsilci raporu! Gökhan Çıra ile Muslera...

Her iki ekipten çok sayıda kişinin birbirlerine yumruk attığı görüldü. Arbedede G.Saray Medya Direktörü Hande Sümertaş da darbe almıştı.

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İşte Tuzlaspor - Galatasaray maçının temsilci raporu! Gökhan Çıra ile Muslera...

Kavgacılar, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. İki taraf, olaylar nedeniyle birbirlerini suçlamıştı.

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