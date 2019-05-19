20 Mayıs 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Avcı'dan Terim'e flaş sözler: "Delikanlı adam devam eder!"

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilerek şampiyonluğu rakibine kaptıran Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı maç sonrasında olay açıklamalar yaptı!

Giriş Tarihi: 19.05.2019 22:14 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 22:15
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Avcı'dan Terim'e flaş sözler: Delikanlı adam devam eder!

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonu belirleyecek maçta Galatasaray'la karşı karşıya geldi.

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Avcı'dan Terim'e flaş sözler: Delikanlı adam devam eder!

Rakibine 2-1 boyun eğen Başakşehir bu sonucun ardından şampiyonluğu kaybetti. Gergin bir şekilde geçen maçta iki takım kulübeleri arasında ara ara gerilim de yaşandı.

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Avcı'dan Terim'e flaş sözler: Delikanlı adam devam eder!

Abdullah Avcı mücadele sonrasıda maçta yaşanan gerginliklerle ilgili sert açıklamalarda bulundu.

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Avcı'dan Terim'e flaş sözler: Delikanlı adam devam eder!

Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ederim. Denedik olmadı, şampiyon olma duygusuyla gelmiştik. Hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Burada gol atmak gerçekten çok zor."

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Avcı'dan Terim'e flaş sözler: Delikanlı adam devam eder!

"Burada gol attığın zaman kulübene saldırı oluyor, VAR kayıtları vardır bakarlar, bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde, sonra 4. hakem bunu göremeyecek."

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