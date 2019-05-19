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Avcı'dan Terim'e flaş sözler: "Delikanlı adam devam eder!"
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilerek şampiyonluğu rakibine kaptıran Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı maç sonrasında olay açıklamalar yaptı!
Giriş Tarihi: 19.05.2019 22:14 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 22:15
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