Türk Telekom Stadı hazır! Taraftarlar yerini aldı...

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, 12 Haziran tarihinde seyircisiz başlayacak. Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bir sonraki haftada ise evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Maçların seyirsiz oynanması nedeniyle sarı kırmızılı ekip, oyuncuların kendilerini yalnız hissetmemesi adına başlattığı 'karton taraftar' uygulamasını hayata geçirirken ilk fotoğraflar da geldi. İşte detaylar...