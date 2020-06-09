09 Haziran 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Türk Telekom Stadı hazır! Taraftarlar yerini aldı...

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, 12 Haziran tarihinde seyircisiz başlayacak. Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bir sonraki haftada ise evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Maçların seyirsiz oynanması nedeniyle sarı kırmızılı ekip, oyuncuların kendilerini yalnız hissetmemesi adına başlattığı 'karton taraftar' uygulamasını hayata geçirirken ilk fotoğraflar da geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 18:50
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Türk Telekom Stadı hazır! Taraftarlar yerini aldı...

Galatasaray, 'Sensiz Olmaz Galatasaray' projesiyle Süper Lig'de oynayacağı 3 iç saha karşılaşmasında taraftarların baskılı fotoğraflarını tribünlere koyacağını açıklamıştı.

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Türk Telekom Stadı hazır! Taraftarlar yerini aldı...

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kampanyaya taraftarların katılımının devam ettiği ifade edilirken, etkinliğe dahil olan futbolseverlerin fotoğraflarının da Türk Telekom Stadyumu'ndaki tribünlere yerleştirilmeye başlandığı duyuruldu.

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Türk Telekom Stadı hazır! Taraftarlar yerini aldı...

Kampanya, kombine sahiplerine 123 TL, diğer taraftarlar için 149 TL satış sunuldu.

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Türk Telekom Stadı hazır! Taraftarlar yerini aldı...

Galatasaray ayrıca corona virüsü ile mücadelede 1905 sağlık çalışanının fotoğraflarının da ücretsiz olarak tribünde yer alacağını açıklamıştı.

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Türk Telekom Stadı hazır! Taraftarlar yerini aldı...

İşte karton taraftar projesinden ilk kareler...

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