Ve Süper Lig'de corona virüsü arası sona erdi! İşte ekiplerin son durumları

Ve Süper Lig bu hafta sonu resmen başlıyor... Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında ara verilen ligde en son maç 17 Mart'ta Göztepe ile Rizespor arasında oynanmıştı. Aradan geçen yaklaşık 3 aydan sonra vaka sayısının ön görülen seviyeye düşmesiyle birlikte Süper Lig de çeşitli önlemler alınarak başlatılıyor. Peki, 26. hafta itibarıyla Süper Lig'de son durum ne? Verilen uzun aradan takımlar nasıl etkilendi? İşte yanıtları...