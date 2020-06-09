09 Haziran 2020, Salı

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Ve Süper Lig'de corona virüsü arası sona erdi! İşte ekiplerin son durumları

Ve Süper Lig bu hafta sonu resmen başlıyor... Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında ara verilen ligde en son maç 17 Mart'ta Göztepe ile Rizespor arasında oynanmıştı. Aradan geçen yaklaşık 3 aydan sonra vaka sayısının ön görülen seviyeye düşmesiyle birlikte Süper Lig de çeşitli önlemler alınarak başlatılıyor. Peki, 26. hafta itibarıyla Süper Lig'de son durum ne? Verilen uzun aradan takımlar nasıl etkilendi? İşte yanıtları...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 17:47
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Ve Süper Lig'de corona virüsü arası sona erdi! İşte ekiplerin son durumları

Corona virüsü nedeniyle yaklaşık 3 ay ara veren Süper Lig, 12 Haziran'da kaldığı yerden tekrar başlıyor.

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Ve Süper Lig'de corona virüsü arası sona erdi! İşte ekiplerin son durumları

Peki ilk 26 haftada Süper Lig'de neler yaşandı? Büyük heyecanın tekrar başlamasına az bir süre kala hafızalarımızı tazeleyelim. İşte, ilk 26 haftanın sonunda Süper Lig'de yaşananlar...

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Ve Süper Lig'de corona virüsü arası sona erdi! İşte ekiplerin son durumları

Hürriyet'in derlediği habere göre, son 8 haftaya girilirken Trabzonspor averajla lider, aynı puandaki Başakşehir 2. sırada yer alıyor. 53 puanlı bu iki takımı 50 puanla Galatasaray, 49 puanla Sivasspor izliyor.

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Ve Süper Lig'de corona virüsü arası sona erdi! İşte ekiplerin son durumları

Beşiktaş 44, Alanyaspor 43, Fenerbahçe ise 40 puanla ilk 4 sıradaki takımları takip ediyor.

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Ve Süper Lig'de corona virüsü arası sona erdi! İşte ekiplerin son durumları

LİGİN KADERİ O MAÇLARA BAĞLI
Ligde 8 haftalık fikstürde şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek maçlar da dikkat çekiyor. Başakşehir - Galatasaray, Galatasaray - Trabzonspor, Beşiktaş - Fenerbahçe maçları en dikkat çeken karşılaşmalar olarak ön plana çıkıyor.

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