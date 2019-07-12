12 Temmuz 2019, Cuma
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Tüm transferleri unutun! Sezonun bombası Galatasaray'dan | Son dakika haberleri
Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Valentine Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük transferlerini resmen açıklayan sarı kırmızılılar, yılın bombasını Barcelona'dan patlatıyor. Yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlanırken transferin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 12.07.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 12:16
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