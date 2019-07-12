12 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Tüm transferleri unutun! Sezonun bombası Galatasaray'dan | Son dakika haberleri

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Valentine Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük transferlerini resmen açıklayan sarı kırmızılılar, yılın bombasını Barcelona'dan patlatıyor. Yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlanırken transferin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 12.07.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 12:16
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Tüm transferleri unutun! Sezonun bombası Galatasaray'dan | Son dakika haberleri

Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray'da alternatifli ve güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvamıştı.

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Tüm transferleri unutun! Sezonun bombası Galatasaray'dan | Son dakika haberleri

Bu kapsamda hareket eden ve transferlerini bir bir açıklayan Aslan, sezonun bombasını sona bıraktığı ortaya çıktı.

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Tüm transferleri unutun! Sezonun bombası Galatasaray'dan | Son dakika haberleri

Tüm dünyada yankı uyandırması beklenen bu transfere dair gelişmeler ve ayrıntılar belli oldu.

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Tüm transferleri unutun! Sezonun bombası Galatasaray'dan | Son dakika haberleri

İşte sarı kırmızılıların sürpriz transfer bombası ve taraftarı heyecanlandıran o isim...

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Tüm transferleri unutun! Sezonun bombası Galatasaray'dan | Son dakika haberleri

Son dakika haberine göre; Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim bir toplantı yaptı.

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