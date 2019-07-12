12 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferini Fatih Terim bitirdi! Flaş olay...
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in gece geç saatlerde Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen Garry Rodrigues'i reddetti. Terim'in bu kararı sonrası Fenerbahçe'ye imza atan Garry Rodrigues, çubuklu formayı giyecek. İşte Terim'in yıldız ismi transfer etmemesinin sebebi...
Giriş Tarihi: 12.07.2019 11:34
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