23 Aralık 2019, Pazartesi

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Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 10 ayrılık 4 transfer

Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabilirken 10 puan kaybetti. Geçtiğimiz hafta 10 kişi kalan Ankaragücü karşısında 88. dakikaya 2-0 önde giren sarı-kırmızılı takım, konuk ekibin gollerine engel olamamıştı ve maç 2-2 bitmişti.Son olarak Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da bu skor bardağı taşıran son damla oldu. Yaptığı kadro tercihleri ve değişiklikler nedeniyle taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti. Galatasaray ise ocak ayında devreye sokulmak üzere bazı radikal kararları aldı. Sarı-kırmızılı kurmaylar takımdan ayrılacak oyuncuları belirlerken, Cimbom 4 transferde de sona yaklaştı. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine dair o sıcak gelişme...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 02:15 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 02:17
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Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 10 ayrılık 4 transfer

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim devre arasında büyük bir değişim için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 10 ayrılık 4 transfer

Son iki sezon ligde şampiyonluğa ulaşan, geçen sezon TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nı alarak zirve yapan sarı- kırmızılı ekipte işler bu sezon yolunda gitmiyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 10 ayrılık 4 transfer

Süper Lig'in 15. haftasında oynadığı mücadelede 2-0 öne geçmesine karşın Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Cimbom, 16. hafta ise deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu ve taraftarlarını bir kez daha kahretti. 16 haftada puan kaybı 24'e çıktı.

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Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 10 ayrılık 4 transfer

AVRUPA'DA DİBİ GÖRDÜ
Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde en kötü performanslarından birine imza attı.

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Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 10 ayrılık 4 transfer

A Grubu'nu son sırada tamamlayarak Avrupa Ligi biletini de alamadı. Futbolcuların başarıya doymuş halinden memnun olmayan Fatih Terim, birçok maçtan sonra ocak ayını işaret ederken bununla ilgili hamlelerini de belirledi.

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