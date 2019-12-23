23 Aralık 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 10 ayrılık 4 transfer
Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabilirken 10 puan kaybetti. Geçtiğimiz hafta 10 kişi kalan Ankaragücü karşısında 88. dakikaya 2-0 önde giren sarı-kırmızılı takım, konuk ekibin gollerine engel olamamıştı ve maç 2-2 bitmişti.Son olarak Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da bu skor bardağı taşıran son damla oldu. Yaptığı kadro tercihleri ve değişiklikler nedeniyle taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti. Galatasaray ise ocak ayında devreye sokulmak üzere bazı radikal kararları aldı. Sarı-kırmızılı kurmaylar takımdan ayrılacak oyuncuları belirlerken, Cimbom 4 transferde de sona yaklaştı. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine dair o sıcak gelişme...
Giriş Tarihi: 23.12.2019 02:15 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 02:17
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