20 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Trezeguet'den Galatasaray'a yeşil ışık!

Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, sarı kırmızılı taraftarlara verdiği cevapla Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.

Giriş Tarihi: 20.02.2019 10:42
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Trezeguet'den Galatasaray'a yeşil ışık!

Devre arasında Diagne ile birlikte Galatasaray'a transfer olması beklenen ancak Kasımpaşa'nın sarı kırmızılı camiadan yüksek rakam talep etmesiyle transferi gerçekleşmeyen Trezeguet sezon sonunu bekliyor.

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Trezeguet'den Galatasaray'a yeşil ışık!

Mısırlı yıldız son olarak Zorlu AVM'de karşılaştığı sarı kırmızılı taraftarların çağrısına verdiği cevapla Galatasaray yönetimine mesaj yolladı.

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Trezeguet'den Galatasaray'a yeşil ışık!

Galatasaray taraftarının Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldız futbolcusu Trezeguet'e olan ilgisi bitmek bilmiyor.

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Trezeguet'den Galatasaray'a yeşil ışık!

Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ne gelen Trezeguet burada Galatasaraylı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Trezeguet'den Galatasaray'a yeşil ışık!

TRANSFERE YEŞİL IŞIK
Trezeguet tek başına geldiği AVM'de Galatasaraylı birkaç futbolsever tarafından Trezeguet "Come To Galatasaray" tezahüratıyla karşılaştı.

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