20 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Diagne söz verdi!

Terim'in, "Gollerine başlarsa rahat edeceğiz" dediği yıldız oyuncu, yarın oynanacak karşılaşma için garanti verdi: Atacağım gollerle tüm Avrupa beni konuşacak!

Giriş Tarihi: 19.02.2019 23:48 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 07:44
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Galatasaray'da Diagne söz verdi!

Galatasaray yarın akşam Avrupa Ligi'nde kritik bir maça çıkacak.

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Galatasaray'da Diagne söz verdi!

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmayı 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, Benfica deplasmanından tur çıkarmaya çalışacak.

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Galatasaray'da Diagne söz verdi!

Bu zorlu maç öncesi tüm gözler, Cimbom'un ara dönemdeki flaş transferi Mbaye Diagne'de olacak.

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Galatasaray'da Diagne söz verdi!

Trabzonspor maçında penaltıdan bir gol atan, Benfica ile Kasımpaşa karşılaşmalarında ise hayal kırıklığı yaratan başarılı futbolcu, bu maça damga vurmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'da Diagne söz verdi!

İLK 11'DE OYNATACAK

Kasımpaşa maçı sonrası Fatih Terim'in, "Gollerini atmaya başlarsa rahatlayacağız" diyerek mesaj gönderdiği Diagne'nin kendisine güveni tam.

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