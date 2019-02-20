20 Şubat 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Michal Travnik gelecek
Luyindama, Marcao ve Onyekuru gibi isimleri takıma kazandıran scout ekibi rotasını Jablonec'te oynayan Travnik'e çevirdi. Belhanda'yı sezon sonu satmayı planlayan sarı kırmızılı yönetim bu bölge için genç yıldızı düşünüyor.
Giriş Tarihi: 20.02.2019 11:22
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı