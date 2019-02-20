Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Michal Travnik gelecek

POTANSİYELİ YÜKSEK BİR OYUNCU

Scout ekibi tarafından bir süredir hem yerinde hem de videolardan izlenen Çek futbolcu performansıyla göz doldurdu. Potansiyeli yüksek bir orta saha oyuncusu olan 24 yaşındaki oyuncu takımının gözbebeği oldu.