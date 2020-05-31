Transferine Rıza Çalımbay engel oldu! Galatasaray...

Yiğido ile sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun serbest kalacak olmasını fırsat bilen sarı-kırmızılılar, teklifini yaptı ve bu transfere 'bitti' gözüyle bakılıyordu. Ancak Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay devreye girince işler değişti.