31 Mayıs 2020, Pazar

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Transferine Rıza Çalımbay engel oldu! Galatasaray...

Süper Lig'e verilen aradan faydalanarak gelecek sezonun kadrosunu planlayan Galatasaray, bu sezon Sivasspor ile gösterdikleri performans sonrası listesine Yiğidolardan 3 ismi almıştı. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, genç ismin transferine engel oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.05.2020 12:11
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Transferine Rıza Çalımbay engel oldu! Galatasaray...

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la anlaşma sağlayan Galatasaray, Sivasspor'la sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayan bir başka isimle daha ilgileniyor.

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Transferine Rıza Çalımbay engel oldu! Galatasaray...

Bu futbolcu Erdoğan Yeşilyurt... Sarı-kırmızılı takıma transferde kötü haber geldi.

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Transferine Rıza Çalımbay engel oldu! Galatasaray...

Yiğido ile sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun serbest kalacak olmasını fırsat bilen sarı-kırmızılılar, teklifini yaptı ve bu transfere 'bitti' gözüyle bakılıyordu. Ancak Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay devreye girince işler değişti.

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Transferine Rıza Çalımbay engel oldu! Galatasaray...

Sabah'ta yer alan habere göre Mert Hakan ve Emre'nin büyük takımlara gitmesi gerektiğini düşünen Çalımbay, Erdoğan'ı ise takımda tutmak istiyor.

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Transferine Rıza Çalımbay engel oldu! Galatasaray...

Deneyimli hoca, Erdoğan'a kalması halinde yeni sezonda 11'de kullanacağını söyledi. Galatasaray'da forma şansı az olan 26 yaşındaki oyuncunun da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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