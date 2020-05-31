31 Mayıs 2020, Pazar

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Süper Lig'de yılın takası gerçekleşiyor! Mbaye Diagne ve Alper Potuk...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada 2020-21 sezonu için çalışmalarına yoğunlaşan iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İki kulüp, kadrolarında düşünmedikleri Mbaye Diagne ve Alper Potuk ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.05.2020 10:53
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Süper Lig'de yılın takası gerçekleşiyor! Mbaye Diagne ve Alper Potuk...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadroda düşünmediği iki ismin transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Süper Lig'de yılın takası gerçekleşiyor! Mbaye Diagne ve Alper Potuk...

Fenerbahçe'de Alper Potuk, 2022'de sona erecek sözleşmesinde; %40 indirime gidip sarı-lacivertli camianın gözüne girse de teknik heyetin gözüne girememişti.


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Süper Lig'de yılın takası gerçekleşiyor! Mbaye Diagne ve Alper Potuk...

Teknik heyetin kadroda düşünmediği yıldız oyuncu için yönetim de 'kendine kulüp bul' mesajı göndermişti.

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Süper Lig'de yılın takası gerçekleşiyor! Mbaye Diagne ve Alper Potuk...

Sarı lacivertlilerde bu sezon pek forma şansı bulamayan Alper Potuk ile yollar ayrılıyor...

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Süper Lig'de yılın takası gerçekleşiyor! Mbaye Diagne ve Alper Potuk...

Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nı hedefleyecek olan Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper Alpaslan Öztürk için başta Fenerbahçe ve Trabzonspor'la görüşen Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncudan gelecek bonservis gelirini transfere yatıracak.

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