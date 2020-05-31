Süper Lig'de yılın takası gerçekleşiyor! Mbaye Diagne ve Alper Potuk...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada 2020-21 sezonu için çalışmalarına yoğunlaşan iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İki kulüp, kadrolarında düşünmedikleri Mbaye Diagne ve Alper Potuk ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 31.05.2020 10:53 ABONE OL