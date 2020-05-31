Galatasaray'da Radamel Falcao'dan transfer kararı! Menajerine talimat verdi

Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısında çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray, mağlubiyet yüzü görmeyerek zirve yarışında 'ben de varım' demişti. Liglere verilen arada kadrosuna katacağı isimler konusunda yoğunlaştığı kadar yolları ayıracağı oyuncuları da masaya yatıran sarı-kırmızılılar, kaynak yaratmak için bazı futbolcularla yollarını ayırmayı planlıyor. Dünyaca ünlü golcü forvet Radamel Falcao için de teklifler alan Cimbom'da bu konuda flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...