31 Mayıs 2020, Pazar

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Galatasaray'da Radamel Falcao'dan transfer kararı! Menajerine talimat verdi

Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısında çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray, mağlubiyet yüzü görmeyerek zirve yarışında 'ben de varım' demişti. Liglere verilen arada kadrosuna katacağı isimler konusunda yoğunlaştığı kadar yolları ayıracağı oyuncuları da masaya yatıran sarı-kırmızılılar, kaynak yaratmak için bazı futbolcularla yollarını ayırmayı planlıyor. Dünyaca ünlü golcü forvet Radamel Falcao için de teklifler alan Cimbom'da bu konuda flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.05.2020 13:31
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Galatasaray'da Radamel Falcao'dan transfer kararı! Menajerine talimat verdi

Bu sezon özellikle ligin ikinci yarısındaki yakaladığı başarılı çıkışla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri durumuna gelmeyi başaran Galatasaray'da teknik patron Terim, oyuncuların performansından oldukça memnun...

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Galatasaray'da Radamel Falcao'dan transfer kararı! Menajerine talimat verdi

Corona virüsü salgını sonrası uzun süren bir aranın ardından çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar da tek hedef şampiyonluk.

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Galatasaray'da Radamel Falcao'dan transfer kararı! Menajerine talimat verdi

Öte yandan yaşanan bu süreçte transfer temaslarını da sıklaştıran Aslan, önümüzdeki sezon için de girişimlerine devam ediyor.

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Galatasaray'da Radamel Falcao'dan transfer kararı! Menajerine talimat verdi

Takımdaki bazı isimlere de teklifler gelmeye devam ederken, bu isimlerden olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao için de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da Radamel Falcao'dan transfer kararı! Menajerine talimat verdi

Cimbom'un Monaco'dan büyük umutlarla aldığı dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao, tutuk başlamış, sakatlık yaşamış ligin ikinci yarısıyla birlikte kendine gelmişti.

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