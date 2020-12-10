10 Aralık 2020, Perşembe

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Transferde yol haritası hazır! Fatih Terim listesini ikiye ayırdı

Son dakika Galatasaray haberi: Sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler ve teknik direktör Fatih Terim arasında bir transfer zirvesi gerçekleştirildi. Başkan Cengiz ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verirken, Terim listesini ikiye ayırdı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 02:06 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 06:58
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Transferde yol haritası hazır! Fatih Terim listesini ikiye ayırdı

Fatih Terim isteklerini, "olmazsa olmazlar" ve "beklenen satışlar yapılabilirse" diyerek ikiye ayırdı. Salih Uçan ve Ahmed Musa liste başı... Ayrıca Belhanda, Falcao ve Luyindama'nın satılması durumunda ise 3 oyuncu daha istiyor.

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Transferde yol haritası hazır! Fatih Terim listesini ikiye ayırdı

Olmazsa olmazları… l Hızlı ve gol atabilecek bir kanat oyuncusu. ÖN liberoda da oynayabilecek regista özellikleri olan bir ön libero…

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Transferde yol haritası hazır! Fatih Terim listesini ikiye ayırdı

Beklenen satışlar yapılabilirse… l Falcao giderse Diagne ile beraber oynayacak bir forvet. l Marcao'nun yanında savunmada gücünü kullanacak hava toplarına hakim bir stoper.

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Transferde yol haritası hazır! Fatih Terim listesini ikiye ayırdı

Galatasaray'da transfer zirvesi yapıldı… Başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile beraber Fatih Terim ve yardımcısı Levent Şahin bir araya geldi. Ayrıca scout ekibinin şefi Emre Utkucan da toplantıda yer aldı.

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Transferde yol haritası hazır! Fatih Terim listesini ikiye ayırdı

Başkan Mustafa Cengiz, Terim'e devre arasında istediği tüm transferleri yapmak için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi. Ancak mali tablolardan da bahsetti. Çok fazla açılmalarının söz konusu olmadığından bahsetti.

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