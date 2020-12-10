10 Aralık 2020, Perşembe

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Galatasaray transferde vitesi yükseltti! Luyindama ve Marcao...

Ara transfer dönemine az bir süre kala transferde vitesi yükselten Galatasaray zirveye gözünü dikmiş durumda. Hareketli bir transfer sezonuna hazırlanan sarı-kırmızılılarda özellikle savunma mevkinde durumlar hayli karışık... Marcao ya da Luyindama ikilisinden birini yüksek bonservis karşılığında satıp o ismi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 10:06
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Galatasaray transferde vitesi yükseltti! Luyindama ve Marcao...

Ocak ayı transfer dönemi için kollarını sıvayan Galatasaray, ligde yakaladığı olumlu havayı sürdürerek zirve yarışındaki iddiasından kopmak istemiyor.

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Galatasaray transferde vitesi yükseltti! Luyindama ve Marcao...

Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda takıma çeşitli takviyeler yapacak olan sarı-kırmızılı takım, yaptığı olan tutarsa bir taşla iki kuş vuracak.

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Galatasaray transferde vitesi yükseltti! Luyindama ve Marcao...

Galatasaray'ın gündemindeki isim Aytemiz Alanyasporlu stoper Steven Caulker...

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Galatasaray transferde vitesi yükseltti! Luyindama ve Marcao...

Sabah'ta yer alan habere göre Alanyaspor forması giyen Steven Caulker-Galatasaray flörtünde yol haritası belli oldu.

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Galatasaray transferde vitesi yükseltti! Luyindama ve Marcao...

Sarı-kırmızılı kulüp ara transfer döneminde Luyindama-Marcao ikilisinden birini satarsa ocak ayında Alanyaspor'un kapısını çalacak ve Caulker için cüzi bir bonservis bedeli önerecek.

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