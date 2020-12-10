İşte Fatih Terim'in transferde iki gözdesi! Onların yeri ayrı

BONSERVİSİ ELİNDE

Hatta bu yüzden Dijon'dan Didier Ndong'tan vazgeçildi. Salih Uçan, Terim için şu anda en ideal isim olarak öne çıkmış durumda... Kanat için de Fatih Terim aslında Mbappe (PSG) ve Heung-min Son (Tottenham) gibi bir ismi kadrosunda görmek istiyor.