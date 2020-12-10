10 Aralık 2020, Perşembe

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İşte Fatih Terim'in transferde iki gözdesi! Onların yeri ayrı

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray birçok isimle anılıyor ama 2 futbolcunun yeri ayrı. Devre arasında takımı güçlendireceklerini açıklayan tecrübeli teknik adam, ön libero ile kanatlar üzerinde duruyor. Fatih Terim'in birçok ismi incelediği, o 2 isim üzerinde karar kıldığı bildirildi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 01:52 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 06:19
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İşte Fatih Terim'in transferde iki gözdesi! Onların yeri ayrı

Hatayspor maçı sonrasında "Ocak ayında yine stratejik transferler yapacağız" açıklaması yapan Fatih Terim şimdiden kolları sıvadı. Özellikle orta saha ve kanatları güçlendirmenin planlarını yapıyor.

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İşte Fatih Terim'in transferde iki gözdesi! Onların yeri ayrı

Günümüz futbolunda Terim'in aklındaki ideal registalar Tottenham'dan Hojbjerg ya da Manchester City'den Rodrigo... Ancak bu iki ismin alınma ihtimali yok.

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İşte Fatih Terim'in transferde iki gözdesi! Onların yeri ayrı

Terim'i korkutan ise Nzonzi gibi bir hata yapmak. Çünkü Fransız ön libero pas bağlantı yüzdesine bakarak Terim için ideal isim gibi duruyordu. Ama başa bela oldu.

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İşte Fatih Terim'in transferde iki gözdesi! Onların yeri ayrı

BONSERVİSİ ELİNDE

Hatta bu yüzden Dijon'dan Didier Ndong'tan vazgeçildi. Salih Uçan, Terim için şu anda en ideal isim olarak öne çıkmış durumda... Kanat için de Fatih Terim aslında Mbappe (PSG) ve Heung-min Son (Tottenham) gibi bir ismi kadrosunda görmek istiyor.

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İşte Fatih Terim'in transferde iki gözdesi! Onların yeri ayrı

Trabzonspor forması da giyen Bongonda'yı yakından izliyor. Ajax'tan Tadic'i ise Hollanda Ligi'nin aldatıcılığı yüzünden veto etti. Onyekuru'yu da zaten Monaco vermiyor. Hem kanat hem de forvette oynaması ve bonservisini de elinde olması Ahmet Musa'yı öne çıkardı.

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