06 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Transferde sona gelindi! Galatasaray'a yeni Onyekuru

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı. Kanat transferi için girişimlerini sıklaştıran Cimbom, 21 yaşındaki yıldız için 500 bin Euro'yu gözden çıkardı. İşte Cimbom'un Ganalı uçağı...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 02:21 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 06:37
ABONE OL
  • 1
  • 10
Transferde sona gelindi! Galatasaray'a yeni Onyekuru

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Transferde sona gelindi! Galatasaray'a yeni Onyekuru

Sezon sonunda kupayı kaldırıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Cimbom'da kadro büyük ölçüde değişecek.

  • 3
  • 10
Transferde sona gelindi! Galatasaray'a yeni Onyekuru

Kiralık futbolcular ile yolların ayrılması planlanan sarı-kırmızılılarda kanat transferi için de girişimler devam ediyor.

  • 4
  • 10
Transferde sona gelindi! Galatasaray'a yeni Onyekuru

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim aradığı yıldızı Slovakya'da buldu.

  • 5
  • 10
Transferde sona gelindi! Galatasaray'a yeni Onyekuru

Galatasaray'ın bu transfer için 500 bin Euro'yı gözden çıkardığı iddia edildi. İşte son gelişmeler...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör