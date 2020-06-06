İşte Fatih Terim'in Ada'da bulduğu golcü! Son vuruşları çok etkili

Tam bir ceza sahası golcüsü olan 30 yaşındaki İngiliz futbolcu için Glasgow da devrede. Daily Mail'e göre; gelecek sezon şimdiki maaşının iki katını kazanacak.

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Giriş Tarihi: 06.06.2020 02:19 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 06:36 ABONE OL