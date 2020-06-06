06 Haziran 2020, Cumartesi

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İşte Fatih Terim'in Ada'da bulduğu golcü! Son vuruşları çok etkili

Tam bir ceza sahası golcüsü olan 30 yaşındaki İngiliz futbolcu için Glasgow da devrede. Daily Mail'e göre; gelecek sezon şimdiki maaşının iki katını kazanacak.

Giriş Tarihi: 06.06.2020 02:19 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 06:36
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İşte Fatih Terim'in Ada'da bulduğu golcü! Son vuruşları çok etkili

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

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İşte Fatih Terim'in Ada'da bulduğu golcü! Son vuruşları çok etkili

Gelecek sezonun takımını kurmak için yoğun mesai harcayan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, kiralık kontratı sona erecek olan Andone'ye planlarında yer vermemişti.

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İşte Fatih Terim'in Ada'da bulduğu golcü! Son vuruşları çok etkili

Rumen golcünün ayrılığı İtalyan basınında ise şu şekilde duyurulmuştu:

"Galatasaray, Andone'yi Brighton'a geri gönderecek. Florin Andone, Galatasaray'daki 1 yıllık serüvenin ardından Brighton'a dönüyor."

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İşte Fatih Terim'in Ada'da bulduğu golcü! Son vuruşları çok etkili

"Golcü futbolcu, sağ dizinde ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sebeple Andone, sarı kırmızılılarda kendini ispatlayamadı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türk kulübü onunla yola devam etmemeye karar verdi. Andone İngiltere'ye dönüyor."

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İşte Fatih Terim'in Ada'da bulduğu golcü! Son vuruşları çok etkili

DIAGNE DE YOLCU

Galatasaray'da gelecek sezon kadrosunda düşünülmeyen futbolculardan biri de Diagne'ydi.

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