Transferde Galatasaray'ı doğruladı! "Yönetici ile görüştüm"

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan ve sahadan 2-0'lık yenik ayrılan Galatasaray'da kaybedilen sadece 3 puan olmadı. Ryan Donk ve Adem Büyük'ün kart cezalısı durumuna düştüğü ve Florin Andone ile Fernando Muslera'nın sezonu kapattığı karşılaşmada sarı-kırmızılılar derin bir yara aldı. Cimbom için ligde bu haberler varken, transferde ise flaş bir gelişme yaşandı. | Son dakika Galatasaray haberleri