15 Haziran 2020, Pazartesi

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Transferde Galatasaray'ı doğruladı! "Yönetici ile görüştüm"

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan ve sahadan 2-0'lık yenik ayrılan Galatasaray'da kaybedilen sadece 3 puan olmadı. Ryan Donk ve Adem Büyük'ün kart cezalısı durumuna düştüğü ve Florin Andone ile Fernando Muslera'nın sezonu kapattığı karşılaşmada sarı-kırmızılılar derin bir yara aldı. Cimbom için ligde bu haberler varken, transferde ise flaş bir gelişme yaşandı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 15.06.2020 10:18
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Transferde Galatasaray'ı doğruladı! Yönetici ile görüştüm

Corona virüsü salgını sonrası Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Galatasaray, hem şampiyonluk yolunda yara aldı hem de önemli isimlerini kaybetti.

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Transferde Galatasaray'ı doğruladı! Yönetici ile görüştüm

Sarı-kırmızılılarda Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın ayağının kırılması moralleri bozarken, golcü oyuncu Andone'nin de sezonu kapatması adeta şok üstüne şok oldu.

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Transferde Galatasaray'ı doğruladı! Yönetici ile görüştüm

Bu arada kulübün transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Cezayirli futbolcu Youcef Belaili'de ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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Transferde Galatasaray'ı doğruladı! Yönetici ile görüştüm

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen kanat oyuncusu Belaili, kulübü ile yaptığı görüşmelerin ardından sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varmıştı.

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Transferde Galatasaray'ı doğruladı! Yönetici ile görüştüm

Oyuncunun menajerliğini de üstlenen babasının, Suudi Arabistan'a corona virüsü nedeniyle yasaklanan uçuşların açılmasının ardından (tahminen 14 Temmuz) gideceği ve kontratı resmen sonlandıracağı ifade edildi.

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