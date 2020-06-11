11 Haziran 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a 20'lik Sambacı! Transfer bitme aşamasında

Gelecek sezon çalışamalarını sürdüren Galatasaray, transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Belçika'nın dev kulüpleri Anderlecht ve Club Brugge'ün teklif götürdüğü genç yıldızın transferinde sona yaklaştı.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 20:19
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Galatasaray'a 20'lik Sambacı! Transfer bitme aşamasında

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'a 20'lik Sambacı! Transfer bitme aşamasında

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de orta sahaya takviye.

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Galatasaray'a 20'lik Sambacı! Transfer bitme aşamasında

Gelecek sezon için hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, sürpriz bir için devreye girmişti.

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Galatasaray'a 20'lik Sambacı! Transfer bitme aşamasında

Transferde Belçika ekipleri Anderlecht ile Club Brugge arasındaki rekabete Galatasaray'da katılmıştı.

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Galatasaray'a 20'lik Sambacı! Transfer bitme aşamasında

Belçika basını, ezeli rakipler Anderlecht ile Club Brugge'ün izlediği 20 yaşındaki yıldızı aynı zamanda sarı-kırmızılıların scout ekibinin de takip ettiğini yazmıştı.

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