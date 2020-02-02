02 Şubat 2020, Pazar
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Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Kayserispor 11'i
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor'u konuk edecek. Ligde üst üste Antalyaspor, Denizlispor ve Konyaspor'u deviren sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor karşısında da serisini sürdürmek istiyor. Maç öncesi Falcao, Saracchi, Lemina gibi eksikler dikkat çekerken teknik direktör Fatih Terim'in stoperde sürpriz bir kararla Ahmet Çalık'a forma verebileceği öğrenildi. İşte Galatasaray - Kayserispor maçının 11'leri...
Giriş Tarihi: 02.02.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 15:52
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