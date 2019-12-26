26 Aralık 2019, Perşembe

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Fatih Terim'den olay sözler! 'Bir daha asla Galatasaray'ı çalıştırmayacağım'

Futbol dünyasına damga vuran hocalar ve futbolcular, sözleriyle de unutulmazlar arasına girdi. Oynattıkları ve oynadıkları futbol ile futbolseverleri hayran bırakan birçok isim aynı zamanda açıklamalarıyla da dikkat çekti. İşte futbol adamlarının unutulmaz sözleri.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 11:04
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Fatih Terim'den olay sözler! 'Bir daha asla Galatasaray'ı çalıştırmayacağım'

RIDVAN DİLMEN

"Türkiye'de benim kaliteme yaklaşan bir futbolcu göremiyorum. Ancak Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Messi bana benziyor. Messi ilerde benim gibi olabilir. Zidane'ın en büyük özelliği; arkada gözü vardı. Top gelmeden karar verirdi. Oğuzhan da öyle. Topu aldıktan sonra karar veriyor. Bu da tecrübe kazandıkça olacaktır. Bir de korkak. Kramponu gördü mü korkuyor. Bu da genç olduğu için"

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Fatih Terim'den olay sözler! 'Bir daha asla Galatasaray'ı çalıştırmayacağım'

METİN OKTAY

"Bence Galatasaraylılık din gibi, mezhep gibi yerleşmiş, köklü bir inançtır. Galatasaraylılığımla her zaman gurur duyarım"

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Fatih Terim'den olay sözler! 'Bir daha asla Galatasaray'ı çalıştırmayacağım'

ARRIGO SACCHI

İyi teknik direktör olmak için iyi futbolcu olmaya gerek yok. Hiçbir iyi jokey öncesinde at değildi

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Fatih Terim'den olay sözler! 'Bir daha asla Galatasaray'ı çalıştırmayacağım'

BERTI VOGTS

Eğer insanlar suyun üstünde yürüdüğümü görürse, bana dönüp, "Berti yüzemiyor" diyecekler.

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Fatih Terim'den olay sözler! 'Bir daha asla Galatasaray'ı çalıştırmayacağım'

BRIAN CLOUGH

Kendime "Dünyanın en iyi teknik direktörüyüm" demiyorum. Ama kesinlikle ilk birdeyim.

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